Será leiloado neste mês, pela Justiça do Trabalho, o complexo industrial da Paquetá em Sapiranga, no Vale do Sinos, um ano após a empresa encerrar sua recuperação judicial para evitar a falência. São cinco imóveis: um prédio de 32,8 mil metros quadrados, outro com 6,4 mil metros quadrados e três terrenos, de 1,7 mil, 594 e 559 metros quadrados.