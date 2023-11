Foi encerrado formalmente pela Justiça o processo de recuperação judicial do Grupo Paquetá, que começou em 2019 com dívida de R$ 428 milhões com 12.418 credores. A definição, porém, ocorreu pelo aporte de R$ 7,373 milhões pelos sócios após o juiz ter determinado o pagamento sob pena de ser decretada a falência da empresa, o que estava sendo requerido por credores, explica o administrador judicial Rafael Brizola Marques, representante do escritório Brizola e Japur Administração Judicial. O valor cobre dívidas vencidas nos dois anos após a concessão da recuperação judicial.