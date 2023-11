Com pedido de recuperação judicial de R$ 1,8 bilhão sendo analisado pela Justiça, a SouthRock, operadora da Starbucks no Brasil, enfrenta ordens de despejo em todo o país. Há, inclusive, pedidos de dois shoppings gaúchos, segundo informações obtidas pela coluna no sistema do Tribunal de Justiça. Está atrasado o pagamento do aluguel das cafeterias da marca norte-americana no BarraShoppingSul e no ParkShopping Canoas, centros comerciais que pertencem à Multiplan.