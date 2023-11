Apesar das 297 demissões, a John Deere mantém o plano de expandir a fábrica de Horizontina, no noroeste gaúcho. A garantia foi dada ao prefeito Jones Jehn, segundo afirmou ele na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. A ampliação recebeu incentivo de ICMS pelo Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul ( Fundopem-RS ) para R$ 145 milhões. No pedido, foi informado ao governo do Estado que a capacidade produtiva subiria para 500 colheitadeiras e 950 plataformas de corte por ano, com previsão de gerar 152 novos empregos.