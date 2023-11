A empresa John Deere, no noroeste do RS, demitiu 297 funcionários entre segunda (6) e terça-feira (7) da sua fábrica em Horizontina. Os desligamentos na multinacional de implementos agrícolas ocorreram, conforme a empresa, pela necessidade de ajuste no quadro de funcionários. A empresa também disse que a questão foi discutida com o Sindicato dos Metalúrgicos de Horizontina e Região. (confira abaixo a nota na íntegra)