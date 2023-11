Após retomar fôlego recentemente, a indústria gaúcha voltou a patinar. A produção do setor caiu 5,4% em setembro no Rio Grande do Sul. Com o recuo, o segmento inverteu o cenário de alta observado em agosto, quando interrompeu sequência de quedas ao anotar avanço também de 5,4% — número revisado nesta quarta. Os dados fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na manhã desta quarta-feira (8).