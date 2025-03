No dia do aniversário, Leite recebe apoio para concorrer à Presidência da República

Eduardo Leite discursa na abertura da 25ª edição da Expodireto Cotrijal. Jefferson Botega / Agencia RBS

Um dia depois de receber o Troféu Reconstrução, no jantar que precede a abertura oficial da Expodireto, o governador Eduardo Leite foi citado como futuro presidente da República pelo presidente da Cotrijal, Nei Manica. Leite, que completa 40 anos nesta segunda-feira (10), recebeu os cumprimentos e brincou que, depois de seis anos, a organização da feira não vê a hora de terminar seu mandato para não ter de cantar parabéns. Nei Manica respondeu com um aceno de apoio à pretensão de Leite de concorrer ao Palácio do Planalto.

— Daqui a dois anos você volta aqui como presidente da República.

No jantar organizado pela Cotrijal e Rede Pampa, Manica foi aplaudido de pé como idealizador e criador da Expodireto. Leite foi saudado como um político jovem e corajoso, que fez as reformas necessárias no primeiro governo e enfrentou a maior catástrofe climática da história com foco e serenidade.

Homenagem a uma lenda

Um dos homenageados com o Troféu Brasil Expodireto foi o ex-ministro Luiz Fernando Cirne Lima, uma lenda do agronegócio. Cirne Lima encontrou no palco a filha Elizabeth, diretora do Parque Assis Brasil em Esteio.

Ex-ministro que deixou saudade

Ministro da Agricultura no primeiro governo Lula, Roberto Rodrigues circulou pela Expodireto na manhã desta segunda-feira e foi homenageado na noite de domingo por sua trajetória e pelo trabalho em favor do cooperativismo.

Em breve discurso, disse que o cooperativismo é um antídoto à radicalização, porque une quem pensa diferente.

Alertou para o que chamou de "quatro cavaleiros do Apocalipse": a insegurança alimentar, a transição energética, as mudanças climáticas e a desigualdade social.