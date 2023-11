Depois de um crescimento acelerado, a indústria brasileira de máquinas agrícolas deve fechar 2023 com um ritmo menor. Na apresentação dos dados referentes até o mês de setembro, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) trouxe uma projeção revisada para o resultado do ano. A redução nas vendas, inicialmente estimada em 3,5%, passa a ter previsão de 10%. Mesmo recuo verificado no acumulado até o nono mês.