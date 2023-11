A recuperação judicial de R$ 1,8 bilhão da controladora da Starbucks, a SouthRock, já tem efeitos ao consumidor. Em Porto Alegre, a cafeteria da famosa rede norte-americana do segundo andar do aeroporto foi fechada. Seguem abertas as outras lojas do local, a da Galeria Chaves, no Centro, e a do BarraShoppingSul. No Praia de Belas Shopping, a intenção era abrir uma até o final do ano, mas a estrutura não começou a ser montada. Fonte da coluna diz que a empresa suspendeu recentemente prospecções para mais unidades. Quando entrou no mercado gaúcho, em 2021, disse à coluna que teria uma cafeteria "em cada esquina". Em nota, a SouthRock confirma que a reestruturação inclui a revisão de número de lojas, aberturas e empregos. Garantiu que dará detalhes das decisões regionais em breve.