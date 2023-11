Parque temático de experiências da Globo, o gexperience virá a Porto Alegre. A Capital está entre as 10 cidades em nove Estados que receberão o circuito itinerante ao longo de 2024, que está sendo lançado um ano após inaugurar a unidade fixa em São Paulo, um investimento de R$ 20 milhões em 3 mil metros quadrados de atividades. O projeto todo, aliás, é uma parceria com a empresa gaúcha Tornak Holding. Nele, o visitante pode gerar e interagir com conteúdos de séries, novelas e programas de jornalismo, entretenimento e esporte.