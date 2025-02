Papa Francisco também foi diagnosticado com uma infeção polimicrobiana nas vias respiratórias.

Francisco, 88 anos, está hospitalizado desde o dia 14 de fevereiro no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli , em Roma.

O argentino, que sofre de problemas respiratórios e teve parte do pulmão direito removido quando tinha 21 anos, contraiu uma infecção polimicrobiana , em um contexto de bronquiectasias e bronquite asmática.

Problemas frequentes de saúde

Apesar dos frequentes problemas de saúde dos últimos anos — entre eles de quadril, dores no joelho que o obrigam a se locomover em cadeira de rodas, operações e infecções respiratórias — o argentino Jorge Bergoglio manteve uma agenda cheia e declarou que não tinha intenção de reduzir o ritmo. Os médicos insistem que ele deveria reduzir um pouco suas atividades.

A hospitalização do Papa, a quarta em menos de quatro anos, reacendeu o debate sobre sua saúde, especialmente porque a internação ocorre no início do ano jubilar da Igreja Católica, o que significa uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo pontífice.