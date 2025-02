O dia em que visitei o hospital dos papas, em Roma

Policlínica fica dentro de complexo universitário Alberto PIZZOLI / AFP

Uma escada íngreme conduz ao pavilhão D, no décimo andar do Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, conhecido como o hospital dos papas.

Fica no bairro Triunfale, em Roma, a 45 minutos de carro do Vaticano. É lá que Francisco está internado desde domingo (16) devido a uma infecção respiratória.

O apartamento privado dos papas conta com 200 metros quadrados — com quartos para acompanhantes e assistentes, equipado com móveis e uma capela.

Essa é a quarta vez que Francisco fica internado na Gemelli — 2021, devido a uma diverticulite, 2023, para tratar uma bronquite infecciosa e, depois, devido a uma obstrução intestinal, e agora, para tratar a infecção.

Conheci a Gemelli em 2005, enquanto cobria pelo Grupo RBS os funerais de João Paulo II.

São dois pavilhões reservados aos papas — o D, onde João Paulo II ficou na última vez, e o E, no qual se recuperou de um tiro no abdômen no atentado de 13 de maio de 1981. As alas são separadas por duas portas de vidro. A quatro passos dos aposentados que João Paulo II frequentou em seus últimos anos de vida, uma sala ampla costuvama amenizar o sofrimento do Pontífice: o setor de oncologia pediátrica. Era ali que o Papa polonês partilhava a sua dor com os pequenos pacientes.

Papa Francisco tem 88 anos. Andreas SOLARO / AFP

A clínica oficial do Vaticano é referência em neurocirurgia, endoscopia cirúrgica e cardiologia. Mesmo quando está recebendo um Papa, funciona como um hospital comum. No complexo da Università Cattolica del Sacro Cuore, 2 mil médicos trabalham para atender 700 leitos. No hall de entrada, um teto de vidro ilumina o saguão.

A convite dos médicos Giosue de Lorenzi e Vicenzo Giovinazzo, italianos apaixonados pelo Brasil, almocei no refeitório da Gemelli, alguns andares abaixo de onde os papas ficavam.