Com 11 imóveis em obras, construtora fará mais quatro com R$ 450 milhões em Porto Alegre

Gigante da construção, a Cyrela Goldsztein planeja lançar quatro ou mais projetos de imóveis em Porto Alegre em 2025, mesmo com o juro alto que tão faz o setor sofrer. São, por baixo, R$ 450 milhões de investimento sem contar os terrenos. As obras vão gerar 10 mil empregos entre diretos e indiretos. Em 2024, foram vendidas 1,5 mil unidades, 60% mais do que no ano anterior. A empresa está com 11 obras em andamento. Confira a entrevista do CEO Rodrigo Putinato ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.

Qual o plano para 2025?

Somos uma empresa de negócios, sem obrigação de lançar ou fazer. Temos uma boa reserva de terrenos e bons produtos, além de uma solidez financeira. O ano de 2024 foi de uma performance maravilhosa de vendas. Lançamos dois empreendimentos que venderam 100% e um de altíssimo luxo que vendeu 54%. O estoque girou bastante. A enchente nos deixou receosos, mas fomos muito bem. Ainda assim, começamos atentos este ano.

Por quê?

O ano começa com alta de juros, o que tem um impacto brutal no nosso mercado, porque a capacidade do consumidor de comprar imóveis muda completamente. Cada 1 ponto percentual a mais de juro é 10% a mais de salário que ele tem que ganhar para fazer o mesmo financiamento.

Mexe no planejamento?

Não, não tiramos nada dele. Pretendemos fazer os quatro ou cinco lançamentos que pensamos. Temos um mapeamento da cidade de 30 em 30 metros quadrados. Vemos ela muito ofertada, com produtos que não estão conseguindo girar. Então, começaremos o ano com imóveis compactos em localizações maravilhosas em Porto Alegre. Uma é no Moinhos de Vento, com de 170 a 200 metros quadrados, em parceria com a Porshe Consulting. Mas faremos o primeiro. Foi bem? Faz o segundo. Foi bem? Faz o terceiro e vai assim.

Com dedo no pulso?

Sabemos que é cíclico. O Brasil é isso e estamos acostumados com as crises. Há anos turbulentos, mas o mercado imobiliário tem ciclo longo. Desde que você compra o terreno, são de três a cinco anos até entregar o empreendimento..

Ano turbulento é bom para quem compra porque o preço cai com o estoque alto...

O imóvel é um bem, se valoriza. É bom ficar de olho nas oportunidades. Mas tem que ter consciência da capacidade de pagamento e entender como funciona o financiamento. Se a Selic for a 15% como dizem, estamos falando de 20% a mais de juro. Um cara que ganhava R$ 40 mil terá que ganhar R$ 48 mil para comprar financiar o mesmo imóvel.

Melhorou a quantidade de dinheiro para financiar imóvel?

Ainda não. As taxas estão altíssimas e não está em abundância. Não passamos tantos apuros porque somos a Cyrela, mas os menores sofrem mais.

