Mandados de prisão e busca e apreensão

Ex-diretores da Americanas são alvo da Polícia Federal; operação investiga suspeita de fraude de R$ 25 bilhões

Em janeiro de 2023, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial em caráter de urgência, após inconsistências contábeis. Em novembro do mesmo ano, a companhia alegou ser vítima de fraude, levando os três sócios majoritários à investigação. Executivos serão incluídos na Difusão Vermelha da Interpol, a lista dos mais procurados do mundo

27/06/2024 - 09h24min Atualizada em 27/06/2024 - 09h59min