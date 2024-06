Política monetária

Governo federal publica decreto da meta contínua de inflação

Novo sistema entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 e prevê que o cumprimento da cota seja apurado com base nos índices definidos pelo Conselho Monetário Nacional. A mudança no regime já havia sido anunciada em junho do ano passado pelo ministro Fernando Haddad

26/06/2024 - 13h45min Atualizada em 26/06/2024 - 14h03min