Seria um dia tranquilo, mas Lula fala e leva dólar a R$ 5,519

Era para ser um dia tranquilo no mercado financeiro, com a inflação medida pelo IPCA-15 de junho abaixo do período anterior e das expectativas. Mas uma entrevista concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou o rumo: o dólar já abriu em alta, rompendo nova barreira psicológica, agora a de R$ 5,50, chegou a perder esse patamar mas fechou com alta de 1,2%, em R$ 5,519.