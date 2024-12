Prisão de Braga Netto pode ajudar a esclarecer mistério sobre o 8 de janeiro

Também veio a mais espantosa das revelações: a de que o assassinato da chapa vencedora, Luiz Inácio Lula da Silva/Geraldo Alckmin, com o "bônus" da inclusão do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes fazia parte de um plano que foi impresso dentro do Palácio do Planalto.