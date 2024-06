Operadora de ferrovias na Região Sul, a Rumo suspendeu as atividades em três dos seus ramais no Rio Grande do Sul, atingidos pela enchente, e não tem previsão de retomá-las. Oficialmente por nota, a empresa disse à coluna que está avaliando a situação da estrutura. Porém, já foi iniciada a negociação com funcionários para realocação em outras funções ou mesmo transferência para outros Estados.