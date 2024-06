Após liberação adiada, o que falta para os R$ 15 bi do BNDES chegarem às empresas do RS

Para liberar os R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para emprestar a empresas gaúcha, estão para ser aprovadas nesta quarta-feira (26) as resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN). A expectativa dada à coluna pelo ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, é de que nesta quinta-feira (27) os bancos repassadores do dinheiro aos tomadores dos financiamentos já tenham os CNPJs das empresas que estão na mancha de inundação ou em áreas diretamente atingidas pela tragédia.