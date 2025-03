Rede criada na Serra abre clínica de otorrino e oftalmo em shopping de Porto Alegre

Com atendimentos de otorrino e oftalmologia , a Otosul Clínica Integrada abriu no Shopping Total , em Porto Alegre. A unidade tem 170 metros quadrados e recebeu investimento de R$ 800 mil, empregando 22 pessoas.

— Há demanda do cliente por estes serviços, que busca conforto, segurança e facilidade de um shopping — destaca a gerente Comercial e de Marketing do Shopping Total, Silvia Rachewsky.

A rede de clínicas foi fundada em 2012 em Bento Gonçalves. Hoje, tem 10 unidades no Rio Grande do Sul, sendo três na Capital. Em 2024, faturou R$ 25 milhões. Com a loja do shopping e mais uma em Montenegro, que abrirá em abril, pretende alcançar R$ 30 milhões em 2025.