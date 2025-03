Após superar incêndio, clínica de saúde do Vale do Sinos prepara chegada a Porto Alegre

Há 36 anos no mercado e recentemente recuperada de um incêndio na sede em Novo Hamburgo, a Sant Saúde abrirá mais duas clínicas, que ficarão em Porto Alegre e em São Leopoldo. A ideia é dobrar o "número de vidas", como o setor se refere a clientes, chegando a 10 mil atendimentos mensais. A empresa atua com pronto atendimento, telemedicina, exames e medicina do trabalho, com mais de 30 médicos.