Três supermercados Nacional da Região Metropolitana ainda estão à venda

Os supermercados Nacional de Gravataí, Canoas e Cachoeirinha ainda estão à venda. A informação é de Antenor Federizzi, tesoureiro do Sindicato dos Empregados do Comércio de Canoas, que abrange as três cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O destino das lojas tem sido questionado por leitores à coluna, especialmente por funcionários. O sindicalista diz que a entidade acompanha as negociações em busca da manutenção dos empregos ou de indenização aos trabalhadores.

O Nacional atualmente é do Carrefour, que comprou o Grupo BIG em 2022. A intenção era manter a bandeira de supermercados e levá-la a outros Estados. O plano, porém, mudou. As lojas que não forem vendidas serão fechadas até a metade do ano, já comunicou o Carrefour aos seus acionistas.

A situação

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour tenta vender desde o ano passado para levantar R$ 400 milhões, 39 ficam no Rio Grande do Sul e empregam 2.365 funcionários. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.

Ao que tudo indica, a marca Nacional será extinta. Lembrando que o grupo também está vendendo o hipermercado BIG da Sertório, fechado há pouco mais de um ano. A estrutura enorme chegou a abrigar o escritório da norte-americana Walmart no Rio Grande do Sul, quando a empresa era dona das marcas.

