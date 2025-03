Avenida Carlos Gomes ganhará dois shoppings em 2025

Projeto do Zaffari fica em um complexo com torres comerciais, somando 86 mil metros quadrados.

Um deles é do Zaffari, que ficou agora para o terceiro trimestre. O Bourbon Carlos Gomes tem sido notícia há alguns anos na coluna , que visitou o local ainda em início de obras a convite da Uma Incorporadora, que constrói uma torre comercial no complexo de R$ 500 milhões e 86 mil metros quadrados. A estrutura terá acesso pela Avenida Carlos Gomes e pelas ruas Furriel Luiz Antônio, Regente e Carvalho Monteiro.

Com a obra se encaminhando para o fim, já foi liberada a instalação de lojistas. Haverá seis restaurantes ligados à parte externa do shopping. Já a praça de alimentação terá 10 operações e 360 lugares para clientes. Serão três andares, com 70 espaços para lojas, distribuídos em 12 mil metros quadrados. Um dos destaques é o cinema com poltronas maiores.