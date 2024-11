Novo shopping do Grupo Zaffari em Porto Alegre, o Bourbon Carlos Gomes terá um cinema "vip", operado pela rede Cinépolis, criada em 1971 no México. Além de poltronas maiores, o espaço contará com garçons servindo os clientes. O cardápio terá de lanches a pratos mais elaborados, com vinhos e espumantes para acompanhar. Serão quatro salas com 61 lugares em cada. O valor do investimento não é informado.