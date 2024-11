Casa de festas sem eletrônicos se transfere para shopping com foco em brincadeiras antigas

Casa de festas criada em 2014, a Casa Lúdica está transferindo a unidade do bairro Ipanema para o Pontal Shopping, também na zona sul de Porto Alegre. Além de receber eventos, o espaço servirá como brinquedoteca. A unidade, de 100 metros quadrados, ficará no segundo piso do shopping, perto de espaços com fliperamas e camas elásticas. A obra já começou e a inauguração será em dezembro. O valor do investimento não é informado.