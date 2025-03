Futuro político da ultradireitista Le Pen está em jogo na Justiça francesa

Um tribunal de Paris determinará, na segunda-feira (31), a sentença no julgamento contra a líder da extrema direita Marine Le Pen por supostamente desviar fundos quando era membro do Parlamento Europeu, uma decisão que poderia impedir sua candidatura à Presidência da França em 2027.

A Justiça processou, entre setembro e novembro, Marine Le Pen, seu partido Reagrupamento Nacional (RN) e outras 24 pessoas por supostamente usarem o dinheiro do Parlamento Europeu para pagar os funcionários da sua formação entre 2004 e 2016.

Marine Le Pen sempre defendeu sua inocência, no entanto, em 13 de novembro, a Promotoria pediu cinco anos de prisão, dois anos de prisão obrigatória, uma multa de 300.000 euros (323.000 dólares ou 1,8 milhão de reais na cotação atual) e cinco anos de inabilitação.

O Ministério Público surpreendeu ao pedir também a execução provisória da pena de inabilitação do sufrágio passivo, que não seria suspensa no caso de eventuais recursos e a impediria de concorrer às eleições.

"Eles estão pedindo minha morte política", disse a líder da extrema direita. Até mesmo o atual ministro da justiça, Gérald Darmanin, criticou o pedido do MP na época, dizendo que o tribunal não poderia condená-la "eleitoralmente".

No primeiro caso, Bayrou e dez membros de seu partido MoDem e da UDF foram julgados em 2023 por suspeitas relacionadas a 11 contratos de assistente entre 2005 e 2014, totalizando 300.000 euros.

O tribunal absolveu Bayrou com base no "benefício da dúvida", mas condenou, entre outros, cinco ex-deputados do Parlamento Europeu a até 18 meses de prisão suspensa, multas de até 50.000 euros (53.9 mil dólares ou 310 mil dólares na cotação atual) e dois anos de suspensão de mandato.