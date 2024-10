Até dezembro, em tempo para o Natal, o ParkShopping Canoas terá 16 novas operações (lista completa no final da coluna). Sete delas preencherão a nova área de restaurantes do empreendimento, o "Park Gourmet", como o Quiero Café, o Poa Parrilla, o Shawarma Árabe e o Sushiaki. O espaço de 1,6 mil metros quadrados teve investimento de R$ 4,8 milhões da Multiplan, dona do shopping.