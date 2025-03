Quase uma dezena de terremotos de magnitude igual ou superior ao que atingiu Mianmar — 7,7 na escala Richter — nesta sexta-feira (28) foram registrados no planeta nas últimas duas décadas. Alguns dos eventos também foram seguidos de tsunamis, ondas gigantes que se formam quando há sismos no oceano.

Principais terremotos do século 21

Indonésia (2004)

Em 26 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na costa da Sumatra, na Indonésia , provocou um gigantesco tsunami que afetou o litoral de uma dezena de países do sudeste asiático, deixando 227 mil mortos .

Japão (2011)

Sobreviventes do terremoto seguido de tsunami na cidade de Ofunato, em 2011.

Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9 , seguido por um tsunami, devastou a região de Tohoku, no nordeste do país, deixando cerca de 19 mil mortos e desaparecidos. Além disso, também causou um grave acidente nuclear na usina de Fukushima .

Menos de uma hora depois do abalo sísmico, uma onda gigantesca de 20 metros de altura em alguns pontos devastou o litoral, arrastando tudo o que encontrava pela frente. Destruiu portos, casas, escolas e fábricas.

Outros grandes terremotos

Em 27 de fevereiro de 2010, um forte terremoto de magnitude 8,8 e um tsunami provocaram estragos no centro-sul do país e deixaram 524 mortos .

Em 25 de abril de 2015, 8,9 mil pessoas morreram em um terremoto de magnitude 7,8 . A capital Katmandu e as regiões do epicentro, a 70 quilômetros de distância, foram devastadas. Mais de meio milhão de casas foram destruídas, deixando milhares de desabrigados.

Em 8 de outubro de 2005, um terremoto de magnitude 7,6 deixou pelo menos 75 mil mortos na Caxemira, região do subcontinente indiano no sul da Ásia, e mais 73,3 mil mortos no Paquistão.