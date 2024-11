De artesanato a alimentos e roupas: loja em shopping de Porto Alegre venderá marcas do Interior

Uma loja para vender produtos que ficam "escondidos" no interior do Rio Grande do Sul será aberta pelo Sebrae RS no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. O ponto, de 93 metros quadrados, no terceiro andar, está em obras para ser inaugurado em 2025. A iniciativa conta com o entusiasmo do diretor-superintendente Ariel Berti. Especialista em varejo da entidade, Fabiano Zortea conta que a ideia é trocar a cada seis meses as marcas com produtos à venda.