Ficou para o primeiro semestre de 2025 a inauguração do Bourbon Carlos Gomes, o novo shopping do Zaffari em Porto Alegre. A obra está em andamento e o empreendimento é bastante aguardado na região, que carece de opções de gastronomia. O complexo terá seis restaurantes ligados à parte externa do shopping. Já a praça de alimentação terá 10 operações e 360 lugares para clientes.