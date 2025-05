Inscrições estão abertas para o workshop Mecânica de Batom, em Caxias do Sul

Estão abertas as inscrições para o workshop Mecânica de Batom , promovido pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), em Caxias do Sul. A ação gratuita é designada ao público feminino e ocorrerá na próxima quinta-feira (15), das 19h às 22h, nas dependências da SMTTM. A atividade é alusiva ao Dia da Mulher Caxiense, comemorado em 11 de maio, e instituído pela lei n° 2.873/1984.

A realização do workshop proporciona às participantes o exercício dos princípios e fundamentos da mecânica por meio de aulas práticas e teóricas.

Para se candidatar a uma das 60 vagas ofertadas, as interessadas devem enviar um e-mail para escolatransito@caxias.rs.gov.br com nome completo e telefone para contato. Receberão retorno, por e-mail, confirmando a vaga no workshop.