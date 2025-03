Receita rebate Estados e municípios sobre perda de arrecadação com IR: "Ganharam muito dinheiro e ninguém reclamou"

Outro argumento do secretário é de que o dinheiro que ficará a mais com as famílias será gasto com consumo, gerando outros tributos para Estados e municípios:

- Um profissional que ganha em torno de R$ 5 mil vai ficar com praticamente R$ 4 mil a mais no bolso no final do ano por não ter que pagar Imposto de Renda. O que fará com este dinheiro? Vai consumir no supermercado, lazer, educação, saúde... Isso reflete em arrecadação de ICMS e ISS. Estamos tabulando esses dados e vamos mostrar para Estados e municípios que eles estão ganhando muito mais do que essa suposta perda que está circulando aí.