Banco gaúcho tem linhas de crédito de R$ 319 milhões para financiar irrigação

Sobre a dificuldade de crédito para investir em irrigação, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, disse à coluna que é preciso ter uma fonte ("funding") de recursos mais baratos. O aporte é alto e fica caro com juro elevado, afastando o produtor desta que seria a melhor forma de driblar as sucessivas estiagens do Rio Grande do Sul. Uma possibilidade seria o Sul ter um fundo constitucional, com fatia de impostos para desenvolvimento econômico, como Nordeste, Norte e Centro-Oeste têm.