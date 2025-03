TRE lança campanha para impulsionar cadastro de biometrias no RS

Desembargador Voltaire de Lima Moraes (E) concedeu coletiva para anunciar campanha Cleber Moreira / TRE-RS / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A campanha "Sua digital, nossa cidadania", lançada nesta segunda-feira (24) pelo Tribunal Regional Eleitoral do RS, quer concluir o cadastro da biometria no Estado com todos os mais de 8,6 milhões de eleitores aptos a votar. O programa foi divulgado pelo presidente do TRE, desembargador Voltaire de Lima Moraes, em entrevista coletiva à imprensa.

Atualmente, 84% dos eleitores gaúchos têm a biometria cadastrada no sistema da Justiça Eleitoral. Em Porto Alegre, o índice está abaixo dos 70%. Com a campanha, a meta do TRE é atingir 100% dos eleitores de todo o Estado. Dos 8.660.600 eleitores aptos no RS, 7.285.623 têm a biometria cadastrada.

Para isso, o TRE irá iniciar a campanha nas suas plataformas digitais, além de intensificar divulgação de material na imprensa, com anúncios no rádio.

Atualmente, a biometria não é exigida para votar, mas existe a possibilidade de o entendimento mudar no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso a corte decida que, para as eleições de 2026, os eleitores tenham que se apresentar nas urnas com documento e a digital, todos terão que ter a biometria cadastrada até o fechamento do cadastro em maio de 2026.

Em um dos materiais produzidos, o TRE afirma que, em caso de convocação para revisão do eleitorado, a ausência de biometria pode ocasionar cancelamento do título. Segundo o tribunal, são seis as consequências possíveis neste caso:

Impossibilidade de votar

Impedimento para obter passaporte

Restrição para emissão de carteira de identidade

Bloqueio de salários em função ou emprego público

Dificuldade para obter empréstimos e participar de concursos públicos

Impedimento no acesso a benefícios sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que exige registro biométrico do solicitante

— Além de ficar em dia com a Justiça Eleitoral, o cadastro biométrico possibilita que o cidadão evite pendências e mantenha o acesso a serviços como o benefício de prestação continuada (BPC), e alcance o nível ouro na conta digital do gov.br — destacou o desembargador Voltaire.