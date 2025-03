Eleição para o comando do MP-RS deverá ter ao menos três candidatos

Eleição para o comando do Ministério Público do RS está marcada para maio. Divulgação / MP-RS

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Marcada para maio, a eleição para o comando do Ministério Público do Rio Grande do Sul deverá ter ao menos três candidaturas. O prazo para a apresentação dos nomes vai até o dia 4 de abril.

Além do atual procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, que tentará a recondução, e do promotor Luciano Vaccaro, a promotora Lisandra Demari deve apresentar candidatura. O surgimento de uma quarta chapa não é descartado nos bastidores.

A despeito da mobilização da oposição, Saltz é considerado favorito para liderar a lista tríplice.

No pleito, os promotores e procuradores votam para formar a relação, que é encaminhada ao governador do Estado. Caberá a Eduardo Leite escolher o novo chefe do MP.

Interesse público

Em movimento inédito, o deputado Miguel Rossetto (PT) solicitou audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia para que os candidatos ao comando do MP apresentem sua plataforma de gestão.

O sindicato de servidores também prepara entrevistas com os concorrentes. A saúde mental está no topo das preocupações da categoria.

Terceira tentativa

Depois do segundo pedido de vista, a ação que questiona o autolicenciamento ambiental no Rio Grande do Sul terá o julgamento retomado no Supremo Tribunal Federal (STF).

Devolvido pelo ministro Dias Toffoli após 90 dias, o processo entrou na pauta do julgamento virtual que começa na próxima sexta-feira (28).

Já há maioria formada para restringir o mecanismo apenas a atividades de baixo impacto.

Sinais trocados

Animados com o desempenho de Juliana Brizola em pesquisas recentes de intenção de voto, movimentos internos do PDT, como a juventude e o segmento de mulheres, lançaram comunicado estimulando a candidatura da ex-deputada ao governo do Estado.