Na disputa por candidatos, escala 5x2 vira chamariz de emprego no McDonald's

Em tempos de emprego recorde no Rio Grande do Sul e disputa por candidatos, oferecer escala 5x2 virou chamariz em cartaz para busca de funcionários para o tradicional McDonald's da Avenida Silva Só, em Porto Alegre. Por este sistema, o trabalhador folga dois dias seguidos. No caso da lanchonete, não será necessariamente sempre em final de semana, pondera o advogado responsável pela área trabalhista desta e da franquia da rede que fica no Praia de Belas Shopping, Eugênio Hainzenreder Júnior.