"Distribuição de dias de trabalho já pode ser por negociação individual ou coletiva", diz advogado que atua pelo comércio no RS

Após crescer com o debate na internet, atingiu o mínimo de 171 assinaturas para tramitar na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição (PEC) que proíbe a escala 6x1 (trabalha seis dias e folga um) e reduz das atuais 44 a 36 horas a jornada semanal do empregado. À Rádio Gaúcha, a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) já disse que está aberta a flexibilizar alguns termos do texto, ouvindo setores. A coluna tem ouvido entidades empresariais e de trabalhadores sobre o assunto. Hoje, conversa com o advogado Flávio Obino Filho, que atua em negociações coletivas no Rio Grande do Sul como representante de federações e sindicatos patronais, especialmente do comércio. O próprio Ministério do Trabalho sugeriu que as mudanças fossem implementadas nas convenções das categorias.