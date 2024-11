Após o debate na internet, atingiu as assinaturas necessárias para tramitar no Congresso a proposta de emenda à Constituição que proíbe a escala 6x1 (trabalha seis dias e folga um) e reduz de 44 a 36 horas a jornada semanal do empregado. Há chance de avançar? E de ser modificado? Veja os detalhes no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: