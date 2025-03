Americanas abre 207 empregos de Páscoa em Porto Alegre e no interior do RS

Conhecida pelas fortes vendas de Páscoa, a Americanas está com 207 vagas de emprego temporárias abertas para lojas do Rio Grande do Sul . Destas, 55 são para Porto Alegre e as demais para outras 46 cidades. A empresa, porém, não informa o salário e exige Ensino Médio Completo. O contrato pega um período entre março e abril.

A rede está com 65 pontos de venda no Estado. As vagas são para atendimento, caixa e operação de loja no geral. Os benefícios são os comuns do mercado, além de treinamento online.