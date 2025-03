Ministro descarta totalmente limitar tempo no Bolsa Família: "Não posso dizer vai trabalhar ou eu corto"

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias Antônio Cruz / Agência Brasil

O Bolsa Família ser por tempo indeterminado é o maior motivo de críticas ao programa assistencial do governo federal (batizado assim pelo presidente Lula e rebatizado de Auxílio Brasil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro). O argumento é de que isso desestimula as pessoas a buscarem emprego, principalmente de carteira assinada, o que as faz, depois de atingirem determinada renda, perderem o benefício.

A coluna trouxe a discussão na entrevista do programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias. Questionou se o governo federal não entende que deva se estabelecer o tempo máximo de acesso ao Bolsa Família. Dias descartou completamente.

- Sabe por que eu não posso fazer isso? Porque o emprego não é uma questão só da vontade da pessoa. Quem conhece a pobreza, já viveu a pobreza, sabe. Ao contrário do preconceito que se tem, essas pessoas querem trabalhar. Dos empregos criados no Brasil em 2024, 98,87% foram com pobres, que estão construindo o Brasil. Família de classe média é 1,03%. E eu vou dizer "olha, ou vai trabalhar ou eu corto"? Não, temos que sustentar enquanto a pessoa precisar - disse.

Outra visão

Em entrevista recente ao podcast Nossa Economia, de GZH, o presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), José Scorsatto, relatou que o receio de perder o benefício dificulta a busca de candidatos para as vagas disponíveis nas agências do Sine. Defendeu também um prazo máximo para o programa de distribuição de renda.

- Um ano, dois, cinco anos, não sei, mas que se dê um prazo. Enquanto isso, órgãos que ofertam emprego, como a FGTAS aqui no Rio Grande do Sul, indicam possibilidade de trabalho para a transição ao mercado.

Prazo de validade

O Bolsa Família tem a regra de permanência, mecanismo pelo qual a família que, de forma voluntária, atualiza dados e passa a apresentar renda per capita superior aos limites do programa, desde que inferior a meio salário mínimo, pode continuar recebendo por até dois anos. O governo federal coloca como “prazo de validade”. Só depois a família fica sujeita ao cancelamento do seu benefício.

