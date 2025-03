O Brasileirão 2025 se inicia no próximo sábado (29). A competição contará com a participação de três gaúchos entre os 20 concorrentes: Grêmio , Inter e Juventude .

O Flamengo foi o mais lembrado para ser campeão , com 80% dos palpites. Foram 50 votantes, entre repórteres, editores, produtores, comentaristas e narradores. Quando o assunto foi G-4 , além do Rubro-Negro carioca, os outros três times mais lembrados foram Palmeiras , Inter e Atlético-MG. Abaixo desses, outros oito clubes foram citados (veja abaixo).

Em tempo: a zona da Libertadores costuma ser ampliada para G-5, G-6 ou até G-8 , mas esses cenários só surgem com o andamento da Série A e de outros torneios que dão vaga na principal competição da América do Sul.

Campeão

Votos para G-4*

Votos para Z-4

Início da competição

O Brasileirão se inicia no próximo sábado, com as estreias dos três times gaúchos. Às 18h30min, o Grêmio recebe o Atlético-MG na Arena. Enquanto, no mesmo horário, o Juventude enfrenta o Vitória no Alfredo Jaconi.