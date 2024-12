Barco encontrado na praia do Cassino havia colidido contra os Molhes em outubro

O barco pesqueiro Beira Mar VII , desaparecido desde outubro, foi achado nas areias da praia do Cassino na manhã de domingo (8). Segundo a Capitania dos Portos, o barco colidiu contra os Molhes da Barra em 30 de outubro antes de naufragar . Não houve feridos no incidente.

Na época do acidente um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas da ocorrência. Os destroços foram encontrados por equipes da Secretaria do Cassino que faziam manutenções na praia, e agora serão analisados durante as investigações. De acordo com a Capitania, os materiais foram trazidos pela corrente de água.