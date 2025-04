Jovem morre em acidente com bicicleta motorizada na zona sul de Porto Alegre; veja vídeo

— É uma bicicleta que ele (a vítima) adaptou, em casa, com um motor, para funcionar como se fosse uma motocicleta. É um problema porque, com o motor, a bicicleta vai imprimir uma velocidade muito superior à que foi projetada , então isso se torna um perigo — disse o delegado Carlo Butarelli, que investiga o acidente.

Segundo o delegado, no momento, não é possível estimar a velocidade do veículo na colisão. Esse trabalho será feito pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). A vítima não usava capacete no momento do impacto.