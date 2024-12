Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Cores e nomes



A história do Recreio da Juventude, instituição social e esportiva fundada em 1912 que figura entre as dez mais importantes agremiações do Brasil, eleita pelo “Prêmio Clube TOP 100”, ganhou festividade, sexta-feira, para celebrar os 112 anos de fundação. A comemoração, com as honras dos casais presidentes dos Conselhos Deliberativo, Executivo e Social, Gregório Tedesco e Jamile Rech, Diego e Vanessa Biglia e Aurélio e Kátia Marques, respectivamente, homenageou personalidades que contribuíram com a construção da longeva trajetória do Recreio da Juventude. A noite serviu para lançar luz a nomes como o da soberana 2022/2023 Rafaela Bortolotto Zolet, o do casal presidente do Conselho Deliberativo em 2022/2023 Cristiano Branchieri Escola e Daniela Piazza Escola e de Romeu e Irma Rossi, que nos anos 1970, conduziram o clube com brilhantismo.