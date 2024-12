Veja quem brilhou na festa de formatura de Stephanie Monareto Brugalli

A bela Stephanie Monareto Brugalli voltou ao centro das atenções de familiares e amigos quando celebrava a conquista do diploma em Medicina com festa no 300 Cosmo, em Porto Alegre

Estetoscópio



A bela Stephanie Monareto Brugalli voltou ao centro das atenções de familiares e amigos, sexta-feira, por conta de sua graduação em Medicina pela Universidade Feevale. Para celebrar a conquista do diploma, a caxiense elegeu os cenários do 300 Cosmo Dining Room, em Porto Alegre, e reuniu uma centena de personas queridas, muitas que desceram a Serra para abraçar a primeira médica da família. O encontro contou com o acolhimento dos pais, Max Brugalli e Marta Monareto, das avós Ledovina Monareto e Ida Brugalli e dos tios Eduardo e Gisele Borghetti, Nicole Brugalli, Marilu Monareto e Marli Monareto Gazzola que vibram em sintonia com o feito de Stephanie. A gastronomia ficou por conta da batuta do chef Vitor Nascimento, o décor com assinatura criativa dos arquitetos Henrique Nader e João Vitor Silveira, doces elaborados por Neiva Buratto e a música com a setlist do DJ Fernando Lazzaretti.