Veja quem aplaudiu a inauguração da sede seccional do Cremers em Caxias do Sul

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o cirurgião geral e do aparelho digestivo Eduardo Neubarth Trindade, e a delegada da Seccional do Cremers em Caxias do Sul, a ginecologista Fernanda Ronchetti, recepcionaram autoridades dos quatro pontos cardeais do Estado na noite de inauguração da sede da autarquia, instaurada no Vint Offices Exposição. A reunião solene contou com a presença de inúmeras personalidades como André Germano Leite, presidente da Unimed Serra Gaúcha, e do vice-presidente Lisandro Pavan, e do diretor da Secretaria Municipal de Saúde, Mario Taddeucci, representando a secretária Daniele Meneguzzi.