Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Paula e Silvio Viezzer trabalharam pelo sucesso da segunda edição do Churrasco Mão Amiga realizado sábado, no Samuara Hotel Leandro Araújo / Divulgação

Roteiro

Pablo Aguiar da Silva, filho de Leandro da Silva e Adriana Aguiar da Silva, celebrará o amor por Taira Pagnoncelli, filha de Lauro e Clelia Pagnoncelli. Eles agendaram o vespertino do sábado, dia 10, para uma reunião intimista que ocupará a Vinícola Casa Perini. Na sequência, o casal viajará rumo aos Estados Unidos, onde esperarão a chegada do primogênito que atenderá pelo nome de Bento.

Eunice e Clóvis Tramontina, apoio inconteste ao Churrasco Mão Amiga, que ganhou segunda edição no último sábado com sucesso de adesão de personalidades da região Leandro Araújo / Divulgação

Imperdível

Um amplo salão no sexto andar do Edifício Abramo Eberle, no atual Pátio Eberle, servirá de cenário para uma feira de antiguidades assinada pelo Antiquário Jonathan Franco. A proposta sairá do papel no sábado, dia 10, entre 9h e 19h, com um acervo de peças icônicas produzidas na extinta Metalúrgica Eberle para o público que desejar conhecer e adquirir.

Fabiano Feltrin, homenageado durante o Churrasco Mão Amiga promovido pelo G50 do Bem pela passagem da data querida, e ganhou bolo de ocasião de sua bonita mulher, Ariane Feltrin Leandro Araújo / Divulgação

Grifado

Pedro Horn Sehbe, chairman da Casa Magnabosco, elenca o seleto grupo de lojistas que estará entre os dias 15 e 16, no One-Day Experience da Ferragamo, que ocupará o Pulso Hotel Boutique, com layout assinado pelo arquiteto Arthur Casas, em São Paulo. A agenda se iniciará dia 15 com um almoço no restaurante Rodeio seguido de bate papo com Pedro Mafra sobre a nova coleção da marca italiana. A programação seguirá movimentando a noite com jantar no bistrô Charlô e na manhã seguinte haverá um brunch e sessão de beleza na Loveena Maison.

Maria de Lourdes Anselmi e Adair João Basotti, anfitriões do churrasco em prol da Associação Mão Amiga, realizado sábado, no Samuara Hotel Leandro Araújo / Divulgação

Ingredientes

Sob a coordenação de Luceval Delazzeri e organização do Lar da Velhice São Francisco de Assis, o jantar beneficente Divino Peixe chega à sua segunda edição no dia 17, no Tulipa Restaurante, no Parque de Eventos da Festa da Uva. O encontro beneficente reunirá 13 cozinhas que servirão pratos com peixes e frutos do mar. A noite contará com a animação da Banda Abertura com o objetivo de superar os R$125 mil arrecadados na edição anterior. Os ingressos estão à venda na secretaria do Lar, com a comissão organizadora e cozinhas participantes.

Ruben e Marlei Bisi esbanjaram simpatia quando colaboravam com o projeto do Churrasco Mão Amiga na hora do almoço do sábado Leandro Araújo / Divulgação