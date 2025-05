Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

A presidente do Conselho da Empresária da CIC Caxias do Sul, Beatriz Caregnato da Silva contou com as atenções do marido, Lauri Francisco Padilha da Silva, segunda-feira, quando ela outorgava o 21º Mérito Empreendedora

Com o incansável apoio de Shirlei Omizzolo e Eriseth Flores, voluntárias do Instituto Filhos, o Chá Doce Outono da Adoção ocorrerá no sábado, dia 17, às 15h, no Hotel Blue Tree Towers. A proposta social e filantrópica em prol da entidade presidida por José Otávio Carlomagno, contará com a participação de 10 patronesses, todas, personalidades femininas da sociedade na região. São elas: Ágatha Tonietto, Ana Maria Pincolini, Any Jaluza Finger, Ciana Reis, Eleandra Flores Faoro, Luana Belarmino, Miriam Boschetti, Nina Marques Guerra, Sabrina Reis e Maria Eduarda Tonietto.

José Eduardo Berto dos Santos, presidente do Mão Amiga, conclama a comunidade para prestigiar o espetáculo com um tributo ao inesquecível Elvis Presley que terá todo o valor destinado à manutenção da entidade socioassistencial. O show intitulado “Elvis Celebration e Orquestra” está agendado para o domingo, dia 18, às 19h, no UCS Teatro, com a participação de Fabiano Feltrin, cover do músico norte-americano. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla e diretamente na sede do Mão Amiga, no bairro Rio Branco. No repertório, Feltrin performará sucessos que marcaram a discografia do cantor. Durante o show, o grupo de adesão poderá ser contemplado com um anel de Elvis e uma noite em Gramado.