Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Marilete Deitos Alquati com a vice Roseana Rossi Pettinelli e a presidente do Conselho Deliberativo, Lea Zattera, trabalharam para o sucesso da noite que marcou o aniversário de 41 anos da entidade, quarta-feira

Brilhantes

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, ao lado de suas dedicadas vice-presidentes, Nina Marques Guerra e Roseana Rossi Pettinelli, promoveu na noite de quarta-feira, dia 7, uma elegante comemoração pelos 41 anos de fundação da entidade socioassistencial. A recepção, realizada nos salões da sede social do Recreio da Juventude, foi um verdadeiro sucesso. A festividade contou com um desfile de moda que encantou os presentes, reunindo criações da Capim Santo, com curadoria assinada por Luciana de Oliveira Barboza e Michele Busetti; Carla Carlin; Óptica Martinato, de Vera Martinato; Sapatos Gloss, de Taciane Slaviero; e Oz Joias, de Daiane Keller.