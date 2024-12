Nova empresa de coleta de lixo de Viamão começa a operar e espera normalizar serviço até segunda-feira

A previsão da empresa é de que a frota esteja completa — com 12 caminhões — até domingo (22). Assim, a expectativa é de que o serviço seja normalizado a partir de segunda-feira (23).

Moradores de Viamão sofrem com o acúmulo de lixo há mais de um mês. A prefeitura alega que a outra empresa que fazia o serviço não estava cumprindo a função corretamente, com menos caminhões que o necessário. O contrato foi rompido.

— O cenário encontrado é caótico, vamos trabalhar para no máximo até segunda-feira a cidade receber o atendimento a pleno, assim garantimos uma operação regular na semana do Natal e Ano novo — afirma o diretor-executivo da Brisa Transportes, Vinicius Cardoso.

Primeiro dia

Os oito caminhões circularam em diversos bairros do município, como Fluorescente, Santo Onofre e São Thomé.

Entenda o impasse

Segundo a prefeitura, a Coleturb, empresa que fazia a coleta desde o início de 2022, começou a apresentar falhas no recolhimento a partir da metade deste ano . Em novembro, moradores começaram a relatar demora para a retirada dos resíduos, resultando em acúmulo de rejeitos nas ruas. A alegação era de que o número de caminhões disponíveis era menor do que o previsto em contrato.

Ainda em novembro, a prefeitura anunciou que iria rescindir o contrato com a Coleturb. Nesse período, conforme a população, o serviço ficou ainda mais precário.

A Coleturb afirmou a Zero Hora na última semana que não faria mais a coleta completa, afirmando que não havia mais contrato vigente. A prefeitura diz que o contrato foi rompido apenas na quarta-feira (18), um dia antes do início do trabalho da nova prestadora.